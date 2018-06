Σε πολυτελές ξενοδοχείο της Σιγκαπούρης η συνάντηση Κιμ - Τραμπ

Μετά την ανακοίνωση της ώρας που έγινε τη Δευτέρα, σήμερα Τρίτη ανακοινώθηκε ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν σε ξενοδοχείο στο νησί Σεντόσα στη Σιγκαπούρη.

«Ο χώρος της συνόδου κορυφής στη Σιγκαπούρη μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και του ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν θα είναι το ξενοδοχείο Capella στο νησί Σεντόσα».

«Ευχαριστούμε τους οικοδεσπότες για τη φιλοξενία τους», ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Σάρα Σάντερς, με ανάρτηση στο Twitter.

UPDATE: The venue for the Singapore summit between @POTUS and Leader Kim Jong Un will be the Capella Hotel on Sentosa Island. We thank our great Singaporean hosts for their hospitality.

