Πιτσιρίκι τριών ετών κλειδώθηκε μέσα σε ATM (vid)

Τα πιτσιρίκια δεν είναι να τα αφήνεις από τα μάτια σου στιγμή. Μέσα σε δευτερόλεπτα μπορεί να κάνει την πιο απίστευτη ζημιά ή να βρεθεί στο πιο απίστευτο σημείο.

Mία γυναίκα από την Κίνα είδε τον 3χρονο γιο της να μένει κλειδωμένο σε έναν θάλαμο ATM από δικό της λάθος. Έβγαλε λεφτά... άνοιξε την πόρτα για να βγει και δεν πρόσεξε ότι όταν την έκλεισε ήταν μέσα το παιδάκι της.

Ευτυχώς, οι πυροσβέστης κατάφεραν να το απεγκλωβίσουν γρήγορα, αφού ο καιρός ήταν αρκετά ζεστός.

A 3-year-old trapped in ATM booth in NE China was saved by firemen within 3 minutes. (Video: Xinhua) pic.twitter.com/WWwQS5PaQe

— China Daily (@ChinaDailyUSA) 2 Ιουνίου 2018