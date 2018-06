Ο Τραμπ απαιτεί την απόλυση κωμικού που προσέβαλε την Ιβάνκα (pic & vid)

Την Τετάρτη, η Μπι χρησιμοποίησε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, σχετικά με την ανατομία της γυναίκας, αναφερόμενη στην Ιβάνκα Τραμπ, κατά τη διάρκεια της εκπομπής της "Full Frontal", καθώς μιλούσε για την αμφιλεγόμενη μεταναστευτική πολιτική του προέδρου Τραμπ.

Η Μπι ζήτησε χθες συγγνώμη. Το τηλεοπτικό δίκτυο TBS, όπου προβάλλεται το σόου της, επίσης εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία απολογείτο για τις δηλώσεις της.

«Θα ήθελα ειλικρινά να ζητήσω συγγνώμη στην Ιβάνκα Τραμπ και τους τηλεθεατές μου διότι αναφέρθηκα σε εκείνη με προσβλητικές εκφράσεις κατά τη διάρκεια της εκπομπής μου χθες το βράδυ. Ήταν ανάρμοστο και ασυγχώρητο. Ξεπέρασα τα όρια και λυπάμαι βαθιά για αυτό» έγραψε η Μπι στο Twitter.

Το περιοδικό Fortune έγραψε ότι δύο εταιρείες, η Autotrader και η State Farm, αποφάσισαν να αποσύρουν τις διαφημίσεις τους από την εκπομπή.

«Γιατί δεν απολύουν την ατάλαντη Σαμάνθα Μπι για την φρικτή γλώσσα που χρησιμοποίησε στο σόου της με τη χαμηλή τηλεθέαση; Δύο μέτρα και δύο σταθμά, αλλά όλα καλά, κερδίζουμε και θα το κάνουμε για πολύ καιρό ακόμη!», ήταν το μήνυμα που έστειλε στο Twitter σήμερα το πρωί ο Αμερικανός πρόεδρος και πρώην πρωταγωνιστής τηλεριάλιτι σόου.

Why aren’t they firing no talent Samantha Bee for the horrible language used on her low ratings show? A total double standard but that’s O.K., we are Winning, and will be doing so for a long time to come!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 1, 2018