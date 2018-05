Αμερικανός γερουσιαστής φοβάται ότι η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει εναντίον της Ελλάδας τα αεροσκάφη F-35 (vid)

«Όσον αφορά στην Τουρκία, ελπίζω η Κυβέρνηση να εμποδίσει τη πώληση του F-35. Δεν είναι ένα όπλο που θα χρησιμοποιηθεί κατά τρομοκρατών. Είναι ένα όπλο που θα χρησιμοποιηθεί εναντίον της Ελλάδας. Ελπίζω τουλάχιστον το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να παραμείνει ουδέτερο», τόνισε ο Σέρμαν κατά την παρέμβασή του στη διάρκεια της συζήτησης για το «πάγωμα» της εξαγωγής εξοπλισμών στην Τουρκία.

US Congressman Brad Sherman tells US Secretary of State Mike Pompeo that he hopes @realDonaldTrump administration oppose the sale of F-35 to #Turkey, saying that they would be used against #Greece. @BradSherman also urges @StateDept to remain neutral about HR220 bill. pic.twitter.com/zE0ottHGki

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) May 27, 2018

Ο βουλευτής των Δημοκρατικών, υπενθύμισε επίσης, απευθυνόμενος στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, «την ανάμνηση εκατομμυρίων Αρμενίων, Ελλήνων, Ασσυρίων, Σύρων θυμάτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στις αρχές του προηγούμενου αιώνα».

Πηγή: reader.gr