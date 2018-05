Αναστάτωση με αμαξοστοιχία στην Αγγλία όταν ο οδηγός «έχασε» τον δρόμο (pics)

Nα χαθεί ένα μαάξι ή λεωφορείο είναι αρκετά πιθανό. Το ίδιο ισχύει και για τα πλοία, τα αεροπλάνα κι όλα τα μέσα που δεν έχουν σταθερή τροχιά.

Όμως, να χαθεί ολόκληρο τρένο, δεν είναι και κάτι που συναντιέται κάθε μέρα.

Όμως, ο απίθανος μηχανοδηγός επιβατικής αμαξοστοιχίας στην Μεγάλη Βρετανία κατάφερε -γιατί περί κατορθώματος πρόκειται- να χαθεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού από την πόλη του Γιορκ προς το Ρέντινγκ, ταλαιπωρόντας αφάνταστα τους εκατοντάδες επιβάτες.

Ο μηχανοδηγός μπέρδεψε τις ράγες σε μία από τις πολλές διχάλες που αποτελούν το βρετανικό σιδηροδρομικό δίκτυο, ενώ δεν αντιλήφθηκε την γκάφα παρά μόνον όταν αντί για την πόλη του Ρέντινγκ έφτασε στο Σέφιλντ.

Το ανεπανάληπτο συμβάν έκανε τον γύρο των social media στο Νησί, καθώς αρκετοί ήταν οι επιβάτες που μοιράστηκαν μέσω twitter την εμπειρία τους να χαθούν στο σιδηροδρομικό δίκτυο της βρετναικής ενδοχώρας.

Currently on a lost train somewhere near Pontefract. We're stuck because the driver "went the wrong way." Who knew this was even possible?!

— Jeni Harvey (@Jeniharvey) May 25, 2018