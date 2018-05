Ξέχασαν το ενός έτους μωρό τους στο αυτοκίνητο και πέθανε από ασφυξία (pics)

Μία ανήκουστη τραγωδία συγκλονίζει το Νάσβιλ της πολιτείας του Τενεσί, όταν ένα βρέφος ενός έτους εντοπίστηκε νεκρό στο αυτοκίνητο του θετού του πατέρα, ο οποίος το είχε ξεχάσει επί ώρες κλειδωμένο μέσα στο όχημα.

Οι δύο γονείς ανακρίνονται από τις αστυνομικές αρχές ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο θετός πατέρας του βρέφους είχε πάει στο σχολείο το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, ξεχνόντας στην επιστροφή στο σπίτι την ύπαρξη του μικρού κοριτσιού μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ όταν το αντιλήφθηκε ήταν ήδη πολύ αργά.

BREAKING: 1-year-old girl dies after being left in a car seat all day in a pickup truck parked at the family's East Nashville home. Adoptive father reportedly forgot about the child after dropping off her sibling at daycare... pic.twitter.com/JKcYxSeVez

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) May 24, 2018