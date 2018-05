Ο Τραμπ... ακύρωσε τη συνάντηση με τον Κιμ (pic)

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ακύρωσε τελικώς την πολυαναμενόμενη συνάντησή του, με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, Κιμ Γιονγκ Ουν «βασισμένος στον τρομερό θυμό όσο και ανοιχτή εχθρότητα» του Κιμ, ο οποίος απείλησε τις ΗΠΑ.

Το κείμενο της επιστολής Τραμπ:

«Εκτιμούμε τον χρόνο, την υπομονή και την προσπάθειά σας με σεβασμό στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις και συζητήσεις μας σχετικά με τη συνάντηση που για καιρό περίμεναν και οι δυο πλευρές και η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 12 Ιουνίου στη Σιγκαπούρη. Ενημερωθήκαμε ότι η συνάντηση αυτή ζητήθηκε από τη Βόρεια Κορέα, όμως αυτό δεν έχει σημασία. Ανυπομονούσα να βρεθώ εκεί μαζί σας. Δυστυχώς, το ύφος και η ανοιχτή εχθρότητα της πρόσφατης δήλωσής σας, με κάνει να νιώθω πως τουλάχιστον προς το παρόν δεν αρμόζει μια τέτοια συνάντηση. Γι αυτό, ο λόγος της επιστολής αυτής είναι ότι η συνάντηση της Σιγκαπούρης, για το καλό και των δυο πλευρών, αλλά και ολόκληρου του κόσμου, δεν θα πραγματοποιηθεί. Μιλάτε για τις πυρηνικές σας δυνατότητες, όμως οι δικές μας είναι τέτοιες που προσεύχομαι στο Θεό να μην χρειαστεί να τις χρησιμοποιήσουμε.

Πίστευα ότι ένας υπέροχος διάλογος χτιζόταν μεταξύ μας, και σε τελική ανάλυση, μόνο αυτός ο διάλογος έχει σημασία. Κάποια μέρα, ανυπομονώ να σας γνωρίσω. Στο μεσοδιάστημα, θέλω να σας ευχαριστήσω για την απελευθέρωση των ομήρων, οι οποίοι βρίσκονται πλέον στο σπίτι τους με τις οικογένειές τους. Ήταν μια όμορφη χειρονομία την οποία εκτιμούμε.

Αν αλλάξετε γνώμη σχετικά με τη συνάντηση, μην διστάσετε να τηλεφωνήσετε ή να μου γράψετε. Ο κόσμος και η Βόρεια Κορέα ιδιαίτερα, έχασε μια σπουδαία ευκαιρία για ειρήνη και πρόοδο. Αυτή η χαμένη ευκαιρία είναι μια πραγματικά λυπητερή στιγμή της ιστορίας».

Τι οδήγησε στην απόφαση του Λευκού Οίκου

Η αντίδραση της Πιονγκγιάνγκ στις δηλώσεις του αντιπρόεδρου των ΗΠΑ Μάικ Πενς ήταν η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» κι οδήγησε τον Λευκό Οίκο στη ματαίωση της Συνόδου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, είπε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Πενς σχετικά με τη Βόρεια Κορέα ανόητες αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι δύο χώρες θα μπορούσαν να συναντηθούν είτε σε μια σύνοδο είτε σε μια πυρηνική αντιπαράθεση.

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επισήμανε ότι υπάρχει ακόμη ελπίδα για την ειρήνη με την Πιονγκγιάνγκ, αλλά η Βόρεια Κορέα πρέπει να αλλάξει τη ρητορική της προκειμένου αυτό να επιτευχθεί.

«Υπάρχει μια πίσω πόρτα που παραμένει ανοικτή εάν οι Βορειοκορεάτες είναι πρόθυμοι να την περάσουν. Ωστόσο, περιλαμβάνει κάποια αλλαγή στην ρητορική τους… το λιγότερο» υπογράμμισε ο αξιωματούχος.

Πομπέο: Οι συνθήκες δεν ήταν οι κατάλληλες για ένα θετικό αποτέλεσμα

Η Σύνοδος μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Κιμ Γιονγκ Ουν ματαιώθηκε διότι δεν υπήρχαν οι συνθήκες για την επίτευξη ενός «θετικού αποτελέσματος», δήλωσε από την πλευρά του σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο.

«Δεν πιστεύω ότι βρισκόμασταν σε θέση να πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα» τόνισε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ενώπιον μιας επιτροπής του κοινοβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών των τελευταίων ημερών, «δεν είχαμε λάβει καμία απάντηση στα αιτήματά μας» από την πλευρά των βορειοκορεατικών αρχών, τόνισε ο ίδιος.

Ο Μάικ Πομπέο επισήμανε ότι δεν πιστεύει πως η ματαίωση της Συνόδου συνιστά ένδειξη πως ο Κιμ είναι ένας «αδύναμος ηγέτης».

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ενώπιον της Γερουσίας:

«Στην πραγματικότητα έχει επιδείξει τεράστια ικανότητα στο να ηγηθεί της χώρας του και της ομάδας του».

Πηγή: reader.gr

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1

— The White House (@WhiteHouse) 24 Μαΐου 2018