Διχάζει τους Αλβανούς ο Σφακιανάκης: Κάλεσμα για μποϊκοτάζ στην συναυλία του (pics)

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης έχει κυριολεκτικά διχάσει τους Αλβανούς με τη συναυλία που θα διοργανωθεί από τηλεοπτικό σταθμό της γειτονικής χώρας.

Και τους έχει διχάσει αφ ενός μεν γιατί ο σταθμός αυτός διατηρεί στενές σχέσεις με την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Έντι Ράμα και αφ ετέρου για την παρουσία του Νότη αυτή καθ' εαυτή...

Οσον αφορά το Ράμα, οι αντιδράσεις έχουν να κάνουν απ τους αντιπάλους του και το "προπαγανδιστικο" κανάλι, αλλά μάλλον ο κυριότερος λόγος είναι ο ίδιος ο Νότης Σφακιανάκης.



Message to the singer Notis Sfakianakis for his planned concert in Tirana: you can not have it both ways, support Golden Dawn in Greece and hold a concert here in Tirana, Albania. Any racist is unwelcomed for the majority of the Albanian citizens.

— Alida Karakushi (@alidea29) May 21, 2018