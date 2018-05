Η φάρσα των τελειόφοιτων που θα αφήσει εποχή (pics & vid)

Έγραψαν ιστορία. Οι φετινοί τελειόφοιτοι του Λυκείου στο Κάμπερλαντ, μιας μικρής πόλης στην πολιτεία Ουισκόνσιν στις ΗΠΑ κάρφωσαν ένα αμάξι στον τοίχο του γραφείου του διευθυντή του σχολείου κι άνοιξαν μια μεγάλη μαύρη τρύπα για να σηματοδοτήσουν την αποφοίτησή τους. Δεν ήταν όμως πρόσκρουση. Ήταν μια φάρσα, η καθιερωμένη φάρσα τελειοφοίτων στα αμερικανικά σχολεία!

Το αστυνομικό τμήμα, στη σελίδα του στο Facebook, έγραψε: «Βγάζουμε το καπέλο στην Τάξη του 2018 του Λυκείου για τη φάρσα τελειοφοίτων. Συγχαρητήρια στην Τάξη του 2018 για μια από τις καλύτερες φάρσες τελειοφοίτων που έχει δει το Λύκειο του Κάμπερλαντ. Συγχαρητήρια σε όλους τους τελειόφοιτους που αποφοιτούν».

Wisconsin police department congratulates high school students on prank: 'Hats off': Cumberland police posted images on Facebook Monday, which seemed to show a car “smashing” into Cumberland High School. pic.twitter.com/x8oHieq8at — GLOBAL☆INTERTEAM (@silmanovics) May 15, 2018

Οι τελειόφοιτοι πήραν ένα παλιό άσπρο αμάξι, και χρησιμοποιώντας μαύρη κολλητική ταινία και μαύρο μουσαμά, το έκαναν να μοιάζει ότι καρφώθηκε στον τοίχο. «Ράντισαν» ένα γύρω και με τούβλα που, κατά την πρόσκρουση, τινάχτηκαν απ' τον κατεστραμμένο τοίχο. Στα παράθυρα του αυτοκινήτου είχαν γράψει συνθήματα: «C-ya May 19, 2018! (See you, May 19, 2018, Τα λέμε 19 Μαΐου του 2018)» και «CHS Class of 2018 We're Busting Out (Τάξη του 2018 στο Λύκειο του Κάμπερλαντ Φεύγουμε, χαλώντας)».

«Καλή δουλειά, τελειόφοιτοι!» έγραψαν στη δική τους σελίδα οι υπεύθυνοι της κοινότητας. «Μας είχατε όλους με νεύρα τεντωμένα, σήμερα το πρωί!». Και συμπλήρωσαν ότι «στη φάρσα δεν περιλαμβανόταν καμία φθορά των κτιριακών εγκαταστάσεων του σχολείου, γι' αυτό και την ξεχώρισε η αστυνομία».

Ο Ritchie Narges, ο διευθυντής του σχολείου, αυτό που βρήκε να πει ήταν πόσο εντυπωσιάστηκε με την ταχύτητα με την οποία οι μαθητές σκηνοθέτησαν τη φάρσα. «Σε οκτώ λεπτά έστησαν αυτή τη σκηνή ψεύτικης σύγκρουσης!» είπε στο CNN.

Πληροφορίες: ΑΠΕ/ΜΠΕ