Ο πρίγκηπας Χάρι κάλεσε στον γάμο του ορφανό φίλο του από το Λεσότο (pics)

O γάμος του πρίγκηπα Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ αποτέλεσε το μεγαλύτερο θέμα σε παγκόσμιο επίπεδο για το σαββατοκύριακο που μας πέρασε.

Υπέρλαμπρες παρουσίες «γαλαζοαίματων» και πρωτοκλασάτων ηθοποιών και επιχειρηματιών, χλιδάτες δεξιώσεις και πάρτι καθήλωσαν εκατομμύρια ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο, όμως η παρουσία ενός λιγότερο γνωστού καλεσμένου, συγκέντρωσε δικαιώς τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του.

Πρόκειται για τον 18χρονο Μούτσου, ένα ορφανό αγόρι από το Λεσότο της Αφρικής, το οποίο είχε γνωρίσει ο πρίγκηπας Χάρι κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην αφρικανική χώρα το 2004.

Ο Χάρι, τότε είχε επισκεφθεί την μαστιζόμενη από την φτώχεια, την ανέχεια και το AIDS, αφρικανική χώρα, εργαζόμενος επί δύο μήνες σε ορφανοτροφείο της περιοχής, προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, ώστε να βοηθηθεί ο πληθυσμός του πάμφτωχου κράτους της Αφρικής.

Τότε ήταν που γνωρίστηκε με τον 4χρονο τότε Μούτσου, με τον οποίο φάνηκε να αναπτύσσουν μια ιδιαίτερα στενή σχέση κατά την παραμονή του στην χώρα.

Έτσι, ο φίλος του πρίγκηπα δεν θα μπορούσε να λείπει από την ευτυχέστερη στιγμή της ζωής του, λαμβάνοντας την πρόσκληση ώστε να παρευρεθεί στον εξωτερικό χώρο της τελετής και να έχει την ευκαιρία να δει από κοντά την άφιξη αλλά και το πρώτο δημόσιο φιλί του ζεύγους.

Μαζί του είχαν προσκληθεί ακόμα 2.500 περίπου άτομα, κάθε ένα από τα οποία έχει ξεχωρίσει για την προσφορά του στην ανθρωπότητα, «κάνοντας καλύτερο τον κόσμο γύρω του», σύμφωνα με πληροφορίες από βρετανικιά ΜΜΕ.

Congratulations to the new Duke and Duchess of Sussex, from everyone at @Sentebale We were delighted that some of our Lesotho team were able to join in the very special celebrations in Windsor today! #SentebaleCelebrates #RoyalWedding pic.twitter.com/DQ6Gwsl1ri

— @Sentebale (@Sentebale) May 19, 2018