Πούμα κατασπάραξε ποδηλάτη και τον έσυρε στην φωλιά του (pics & vid)

Δύο άντρες που έκαναν ποδηλασία σε ορεινή περιοχή της πολιτείας της Ουάσιγκτον, στις βορειδυτικές ΗΠΑ, δέχθηκαν τη επίθεση του μεγαλύτερου σαρκοβόρου θηλαστικού της Βόρειας Αμερικής με ολέθρια αποτελέσματα.

Το πούμα -μετά την πρώτη του επίθεση- φάνηκε να υποχωρεί εξαιτίας της ενδεδειγμένης αντίδρασης των δύο αντρών σε αυτές τις περιπτώσεις (φωνές, άμυνα με τα ποδήλατα), όμως λίγο αργότερα επέστρεψε πολύ πιο αγριεμένο, ρίχνοντας στο έδαφος τους δύο άντρες, οι οποίοι νόμισαν πως ο κίνδυνος είχε απομακρυνθεί.

Guy in an off-road vehicle just came up to reporters on scene, says his trail cam captured a cougar on April 29 not too far from scene of attack. He showed it to fish and wildlife officer. Important to note: No way to tell right now if it’s the same animal@KING5Seattle pic.twitter.com/gLBdOhfU7d

— Michael Crowe (@MichaelReports) May 19, 2018