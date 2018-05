Ο 17χρονος Έλληνας μακελάρης τραγουδούσε «Another One Bites The Dust» καθώς σκότωνε τα θύματά του

Ο 17χρονος Δημήτριος Παγουρτζής φόρεσε ένα μακρύ παλτό, μπήκε στην τάξη του, όπου παραδιδόταν μάθημα καλλιτεχνικών, στο γυμνάσιο όπου φοιτούσε, στη Σάντα Φε, κοντά στο Χιούστον, πυροβόλησε και σκότωσε εννιά συμμαθητές του κι έναν εκπαιδευτικό, ενώ τραυμάτισε άλλους δέκα μαθητές.

Σύμφωνα, με την μαρτυρία μίας μητέρας το πρώτο θύμα ήταν η κόρη της. Όπως, αναφέρει το κοριτσάκι της είχε απορρίψει πολλές φορές τον δράστη που δεν δίστασε να την πυροβολήσει.

Μάλιστα, όπως έγραψε η New York Post o νεαρός καθώς σκορπούσε τον θάνατο με τα όπλα του πατέρα του τραγουδούσε το τραγούδι στον Queens: «Another one bites the dust».