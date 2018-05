Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Τέξας: Αναφορές για τουλάχιστον 8 νεκρούς (vids)

Αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε Λύκειο του Τέξας. Λίγα λεπτά μετά την είδηση η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Σάντα Φε επισήμανε πως η κατάσταση βρίσκεται «υπό έλεγχο». Ωστόσο, πλέον τα Μέσα κάνουν αναφορές για πολλούς νεκρούς.

Ο σερίφης της κομητείας Χάρις είχε αναφέρει νωρίτερα ότι πρόκειται για το Santa Fe High School.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ένας άνθρωπος συνελήφθη.

Ο Ρίτσαρντ Άλεν, πατέρας μιας μαθήτριας, περιέγραψε στο τηλεοπτικό δίκτυο KTRK ότι έφθασε στην περιοχή λίγο αφότου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί και είδε να μεταφέρουν τραυματίες στα ασθενοφόρα: «Ο γιος μου είπε ότι κάποιος μπήκε σε αίθουσα διδασκαλίας των καλλιτεχνικών και άρχισε να πυροβολεί εναντίον πολλών μαθητών».

Students evacuated from high school in Sante Fe, Texas as authorities respond to active shooter incident. https://t.co/UatCU8kMdb pic.twitter.com/wsMWhSG9b7

BREAKING NEWS: Suspect involved in a shooting at Santa Fe High School in Texas “has been arrested and secured” and injuries are reported, the school district confirmed https://t.co/sZuvdAlfHx pic.twitter.com/bFOjmkKaG8

— Fox News (@FoxNews) 18 Μαΐου 2018