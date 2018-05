Σνόουντεν: Η νέα διευθύντρια της CIA βασάνισε έγκυο και βίασε κρατούμενο

Ο διορισμός τις προκάλεσε έντονες αντιδράσεις καθώς έχει κυκλοφορήσει πως είχε συμμετάσχει σε προγράμματα ανακρίσεων για την 11η Σεπτεμβρίου στα οποία βασανίζονταν κρατούμενοι.

Η 61χρονη Χάσπελ εργάζεται στη CIA 33 χρόνια και πρόκειται για την επίσημη πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση της διευθύντριας των μυστικών υπηρεσιών. Η Χάσπελ διορίστηκε με τη στήριξη έξι αντιπολιτευόμενων Δημοκρατικών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία να την συγχαρεί για το διορισμό της κάνοντας και το σχετικό tweet.

Στον αντίποδα, ο Έντουαρντ Σνόουντεν είχε διαφορετική άποψη και ισχυρίστηκε ότι η Τζίνα Χάσπελ συμμετείχε σε βασανιστήρια κρατουμένων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Χάσπελ συμμετείχε σε πρόγραμμα βασανισμού στο οποίο μία έγκυος ξυλοκοπήθηκε στο στομάχι, ένας άνδρας βιάστηκε με τα γεύματα που αρνιόταν να καταναλώσει και ακόμα ένας αλυσοδεμένος άνδρας πάγωσε μέχρι θανάτου. Σύμφωνα με τον Σνόουντεν, η Χάσπελ συνέταξε την επιστολή που έδωσε την εντολή για την καταστροφή 92 κασετών οι οποίες είχαν αποδεικτικά στοιχεία για τα προγράμματα βασανισμού της CIA.

Note: Gina Haspel participated in a torture program that involved beating an (innocent) pregnant woman's stomach, anally raping a man with meals he tried to refuse, and freezing a shackled prisoner until he died. She personally wrote the order to destroy 92 tapes of CIA torture.

Πηγή: reader.gr