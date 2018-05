Η στιγμή που δημοσιογράφος του Al Jazeera δέχεται σφαίρα από ελεύθερο σκοπευτή (vid)

Η Χόντα Αμπντέλ-Χαμίντ είναι δημοσιογράφος του Al Jazeera και ζει από την... πρώτη γραμμή την αιματοχυσία στη Γάζα.

Η ίδια βρέθηκε κοντά στον θάνατο όταν δέχτηκε σφαίρα από ισραηλινό ελεύθερο σκοπευτή.

Η τύχη ήταν με το μέρος της, αφού φορούσε ειδικό κράνος που της έσωσε τη ζωή και αλεξίσφαιρα ρούχα.

Αργότερα, δημοσίευσε το βίντεο με το μήνυμα: «Οι ελεύθεροι σκοπευτές είμαι σίγουρη ότι γνώριζαν τι και ποιον στόχευαν».

Στο βίντεο ακούγεται καθαρά η στιγμή που η σφαίρα χτυπάει στο κράνος:

This happened too - pretty sure elites snipers know what and where they are targeting pic.twitter.com/faRx8GxcKd

— Hoda Abdel-Hamid (@HodaAH) 15 Μαΐου 2018