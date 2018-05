Στα «μαχαίρια» Ισραήλ - Τουρκία λόγω της έντασης στην Παλαιστίνη (pic)

Το απόγευμα, το Ισραήλ απέλασε τον Τούρκο πρόξενο στην Ιερουσαλήμ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου είπε ότι ο πρόξενος κλήθηκε και του ζητήθηκε να επιστρέψει στην Τουρκία για διαβουλεύσεις «για κάποια χρονική περίοδο».

Τη Δευτέρα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει ανακαλέσει τους πρέσβεις του, από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας «κρατική τρομοκρατία» και «γενοκτονία» όσα συνέβησαν στη Γάζα με το θάνατο δεκάδων Παλαιστινίων διαδηλωτών.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε με σκληρό τρόπο, λέγοντας ότι «ο Ερντογάν είναι μεταξύ των μεγάλων υποστηρικτών της Χαμάς και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι καταλαβαίνει πλήρως την τρομοκρατία και τις σφαγές. Προτείνω να μην μας κάνει μαθήματα ηθικής».

Ο Ερντογάν επανήλθε σήμερα μέσω Twitter, χαρακτηρίζοντας «κράτος απαρτχάιντ» το Ισραήλ, ενώ κατηγόρησε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι έχει «παλαιστινιακό αίμα στα χέρια του».

«Ο Νετανιάχου είναι ο πρωθυπουργός ενός κράτους απαρτχάιντ που κατέλαβε εδάφη ενός ανυπεράσπιστου λαού εδώ και περισσότερα απο 60 χρόνια, παραβιάζοντας τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Έχει παλαιστινιακό αίμα στα χέρια τους και δεν μπορεί να καλύψει τα εγκλήματά του κάνοντας επίθεση στην Τουρκία», έγραψε ο Ερντογάν.

«Θέλεις ένα μάθημα ανθρωπιάς; Διάβασε τις Δέκα Εντολές» συνέχισε, απευθυνόμενος στον Νετανιάχου.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) May 15, 2018