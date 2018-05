Στην Ινδία κόβουν τα μανίκια των μαθητών για να μην μπορούν να κρύψουν τα σκονάκια (vid)

Αυτό όμως το κολέγιο στην Ινδία... το τερμάτισε! Βρήκε έναν παράδοξο τρόπο να εμποδίσει τους μαθητές του, ή μάλλον τις μαθήτριες να αντιγράψουν: Έκοψε τα μανίκια από τις μπλούζες των μαθητριών του τμήματος νοσηλευτικής!

Οι σπουδαστές έφτασαν στο κολλέγιο στην περιοχή Muzaffarpur και κάθισαν στα θρανία τους, περιμένοντας την έναρξη των εισαγωγικών εξετάσεων.

Βίντεο που προβλήθηκε στην ινδική τηλεόραση δείχνει το προσωπικό του σχολείου να κόβει τα μανίκια από τα φορέματα και τις μπλούζες των μαθητριών κατά την άφιξη τους, χρησιμοποιώντας ψαλίδια και ξυραφάκια.

Bizarre dress code in Bihar: Students not allowed to wear full sleeve tops in exam halls pic.twitter.com/p9LnL7kFcD

