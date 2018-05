Έσπασε το τζάμι του πιλοτηρίου και παραλίγο να «ρουφήξει» τον κυβερνήτη του αεροσκάφους (pics)

Στιγμές τρόμου έζησαν οι επιβάτες και το πλήρωμα πτήσης της Sichuan Airlines όταν ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της πτήσης βρέθηκε μισός έξω από το αεροπλάνο μετά τη θραύση και αποκόλληση του τζαμιού του πιλοτηρίου!

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνήτης Λιου Τσουαντζιάν χαρακτηρίζεται ήρωας αφού χρειάστηκε να προσγειώσει χειροκίνητα το Airbus A319.

Ο ίδιος δήλωσε στην εφημερίδα Chengdu Economic Daily ότι το αεροπλάνο είχε φθάσει σε ύψος πτήσης 32.000 πόδια όταν ακούστηκε ξαφνικά ένας εκκωφαντικός ήχος μέσα στο πιλοτήριο.

Το πιλοτήριο υπέστη απότομα απώλεια πίεσης και πτώση της θερμοκρασίας και το δεξί τζάμι στο κόκπιτ έσπασε και αποκολλήθηκε.

«Δεν υπήρξε προειδοποιητική ένδειξη. Ξαφνικά, το τζάμι απλώς έσπασε και έκανε έναν δυνατό θόρυβο. Το επόμενο πράγμα που είδα είναι ο συγκυβερνήτης μου να έχει παρασυρθεί ο μισός έξω από το παράθυρο».

«Τα πάντα μέσα στο κόκπιτ αιωρούνταν. Τα περισσότερα όργανα δεν λειτουργούσαν...και δεν μπορούσα να ακούσω στον ασύρματο. Το αεροπλάνο έτρεμε τόσο πολύ που δεν μπορούσα να διαβάσω τα μανόμετρα».

#3U8633 Crew had to operate manually because part of FCU sucked out. No windsield, lost pressure, extremely noisy, 300kt wind, multiple failure. This is a remarkable incident in aviation history. Hero pilots saved everyone. pic.twitter.com/ShVyXArh34

