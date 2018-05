Η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ πήρε το λόγο, ωστόσο κατάφερε να... μπερδέψει τη γλώσσα της.

Η Ιβάνκα είπε "United States ON America" αντί για "of" και δεν γλίτωσε το κράξιμο στα Social Media.

IVANKA calls the U.S. "the United States *on* America" pic.twitter.com/F7tHLkQiTX

— Aaron Rupar (@atrupar) 14 Μαΐου 2018