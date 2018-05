Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τα απομεινάρια αλόγου που είχε θαφτεί στις στάχτες της Πομπηίας για αιώνες (pics & vid)

Μία αναπάντεχη όσο κι εντυπωσιακή ανακάλυψη έκαναν αρχαιολόγοι στην Πομπηία, καθώς έφεραν στοφως τα απομεινάρια ενός αλόγου, το οποίο είχε θαφτεί κάτω από τη λάβα και τις στάχτες, μετά την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. στην πόλη της Πομπηίας.

Το άλογο βρέθηκε στον στάβλο μίας βίλας λίγο έξω από τα τείχη της ρωμαϊκής πόλης, χαρίζοντας στους αρχαιολόγους μια σπάνια ευκαιρία να μελετήσουν από πρώτο χέρι τα αποτελέσματα της ολέθριας ηφαιστειακής έκρηξης που είχε αφανίσει την αρχοντική πόλη, σε κοντινή απόσταση από την σημερινή Νάπολι.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αρχαιολόγων και ηφαιστειολόγων που στην προκειμένη περίπτωση συνεργάζονται,εικάζεται πως λίγο μετά την έκρηξη του Βεζούβιου, στις 24 Αυγούστου του 79 μ.Χ., τα καυτά πυροκλαστικάκύματα που σάρωσαν την κοιλάδαστους πρόποδες του Βεζούβιου και περιείχαν τοξικά αέρια σκότωσαν ότι βρέθηκε στο πέρασμά τους, πριν η τέφρα στερεοποιηθεί γύρω από τα θύματα, διατηρώντας σε μοναδική κατάσταση, πριν ανακαλύφθούν αιώνες αργότερα κατάτη διάρκεια ανασκαφών.

Έτσι οι αρχαιολόγοι του 19ου αιώνα μπόρεσαν να προχωρήσουν στην έγχυση γύψου στους χώρους που βρίσκονταν οι αποσυντιθέμενοι σοροί, καλύπτοντας τα κενά και ανασυνθέτοντας την εικόνα τους την τελευταία στιγμή πριν πεθάνουν.

The remains of a horse have been discovered in Pompeii after illegal excavations were investigated by police.

The stable was buried by Mount Vesuvius' eruption in 79 AD. pic.twitter.com/zgVRIdobSY

