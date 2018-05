Μαζική δολοφονία επτά ατόμων σοκάρει την Αυστραλία: Τέσσερα παιδιά μεταξύ των θυμάτων (pic & vid)

Τέσσερα παιδιά και τρεις ενήλικες βρέθηκαν νεκροί σήμερα, ενώ κοντά σε αυτούς εντοπίστηκαν δύο πυροβόλα όπλα, σε ένα αγρόκτημα κοντά στην περιοχή του Μάργκαρετ Ρίβερ, στη δυτική Αυστραλία, σε μια υπόθεση που δείχνει να πρόκειται για φόνους που ακολουθήθηκαν από αυτοκτονία.

Ο τόπος που σημειώθηκε το δράμα αυτό είναι η μικρή περιοχή του Όσμινγκτον, νότια του Περθ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι αστυνομικές αρχές ειδοποιήθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί με τηλεφώνημα που δέχθηκαν και οι αστυνομικοί που μετέβησαν εκεί ανακάλυψαν ότι είχε σημειωθεί ένα «τρομερό περιστατικό».

Police have blocked Osmington Rd about 400m from the property @abcsouthwestwa @abcnews @abcperth pic.twitter.com/A4v5irSRJW

— Gian De Poloni (@GianDePoloni) May 11, 2018