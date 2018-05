Εισβολή ενόπλου σε σχολείο της Καλιφόρνια, αναφορές για τραυματίες (pic & vids)

Αστυνομικές δυνάμεις σπεύδουν στο σχολείο στο Highland High School, στο Παλμντέιλ, της Καλιφόρνια έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς.

Ο Ρίκι Μουνιόθ δήλωσε στο CNN ότι άφησε τα αδέλφια του στο σχολεία στις 7:05 τοπική ώρα και λίγα λεπτά αργότερα ο αδελφός του τον πήρε τηλέφωνα λέγοντας ότι είχε δει έναν άνδρα να βγαίνει από τις τουαλέτες και να πυροβολεί.

Το γραφείο του σερίφη στο Λος Άντζελες επιβεβαίωσε ότι έφτασαν στο σημείο αξιωματικοί της Αστυνομίας αλλά δεν επιβεβαίωσε τις αναφορές για ένοπλο άνδρα.

#BREAKING Abt 7 am multiple #LASD deputies responding to @Highland High School #Palmdale re possible shooting.

Σύμφωνα με το Fox News, την είδηση των πυροβολισμών επιβεβαιώνει εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας ενώ άλλα Μέσα αναφέρουν ότι ο ένοπλος βρίσκεται ακόμη στον χώρο του σχολείου.

WATCH: Massive law enforcement response outside Highland HS after man with a gun reported on campus https://t.co/Pl44CtQoBm pic.twitter.com/xED7TrNdXj

— CBS Los Angeles (@CBSLA) May 11, 2018