Ηθοποιός πήγε σε συγκέντρωση εναντίον της οπλοκατοχής με οπλισμένους σωματοφύλακες (pic & vid)

Σάλο έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η ηθοποιός Αλίσα Μιλάνο η οποία συμμετείχε σε διαδήλωση κατά της οπλοκατοχής συνοδευόμενη από... οπλισμένους σωματοφύλακες.

Το βίντεο με το περιστατικό κάνει το γύρο του διαδικτύου με τους χρήστες να φέρνουν σε δεινή θέση την διάσημη ηθοποιό, κατηγορώντας την για υποκρισία κι ανακολουθία λόγων κι έργων.

Το βίντεο που τράβηξε ο συγγραφέας Μπεν Χάουι δείχνει τον Μπιλ Χάραγουεϊ, μέλος του κινήματος κατά της οπλοκατοχής (NRA), να ρωτάει τους φρουρούς ασφαλείας που βρίσκονται δίπλα στην Αλίσα αν είναι οπλισμένοι, ενώ ο σωματοφύλακας αρχικά αγνοεί την ερώτηση κάνοντας πως δεν ακούει,ενώ στη συνέχεια του ζητά να αποχωρήσει από το σημείο.

This is Will Haraway a CCW @nra member. He asked @Alyssa_Milano ’s security if he was armed (he was) and then asked Alyssa about it. Here’s what happened. (She comes to talk to him after this and I will post that longer video shortly). pic.twitter.com/qMsq6rbzDd

«Η Αλίσα είναι υποκρίτρια», φωνάζει ο Χαράγουεϊ. «Έχει ένοπλη ασφάλεια εδώ!»

Το βίντεο προκάλεσε οργή στα social media με την Αμερικανίδα ηθοποιό να προσπαθεί να εξιλεωθεί.

«Για την ιστορία, ο προσωπικός μου σωματοφύλακας δεν ήταν οπλισμένος», έγραψε στο Twitter και πρόσθεσε: «Αυτός (ο ένοπλος) άνδρας ήταν φρουρός ασφαλείας, όχι ο σωματοφύλακάς μου».

For the record, my personal bodyguard was not armed.

I had no control over what the Dallas PD and event coordinators planned to protect me.

I guess much like the gun lobby had no control over the secret service banning guns at the gun convention.

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) May 5, 2018