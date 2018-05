Αεροπλάνο του 1930 κάνει αναγκαστική προσγείωση σε παραλία της Βρετανίας (pics & vid)

Μπροστά σε ένα αναπάντεχο συμβάν βρέθηκαν όσοι έτυχε να επισκεφθούν την παραλία της πόλης Σίντμουθ στο Ντέβον της Μεγάλης Βρετανίας το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, όταν ένα αεροσκάφος αντίκα της δεκαετίας 1930 έκανε αναγκαστική προσγείωση στην αμμουδιά.

Το αεροσκάφος, η ηλικία του οποίου αγγίζει τα 90 χρόνια, πραγματοποιούσε πτήση επίδειξης σε κοντινή περιοχή, όταν άρχισε να χάνει απότομα ύψος, μην αφήνοντας στον χειριστή του άλλη επιλογή από την προσγείωση στην παραλία Jacobs Ladder, η οποία ήταν γεμάτη με κόσμο που απολάμβανε την βόλτα του.

Ο 47χρονος πιλότος Ζακ Ρόνεϊ μαζί με την συνεπιβάτιδα του Τρούντι Σπίλερ προσπάθησαν με φωνές και νοήματα να προειδοποιήσουν τους ανθρώπους που βρίσκονταν στην παραλία ώστε να απομακρυνθούν από το σημείο, ενώ το αεροσκάφος που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον και στους δύο Παγκοσμίους Πολέμους, προσέγγιζε το σημείο.

