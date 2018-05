Βρήκαν αυτοκίνητο να κρέμεται από καλώδιο σε μία γέφυρα και κανείς δεν ξέρει τι συμβάνει (pics)

Το να βλέπεις ένα κρεμασμένο αυτοκίνητο σε μία γέφυρα και μάλιστα από πολύ μεγάλο ύψος δεν ήταν κι ό,τι πιο συνηθισμένο.

Οι αρχές του Τορόντο, όπως και οι περαστικοί βλέπουν το θέαμα απορημένοι για το τι έχει συβμεί.

Car dangling from #Toronto bridge part of a movie shoot. Read more: https://t.co/G6z23TBdnN pic.twitter.com/AqR0gx6cxF — CTV News (@CTVNews) 2 Μαΐου 2018

Η αρχική υπόθεση ήταν πως το όχημα είχε κρεμαστεί για τις ανάγκες γυρίσματος κάτι που όπως αποδείχθηκε δεν ισχύει.

Πλέον, πιστεύουν πως κάποιος θέλησε να κάνει φάρσα με το αυτό σκηνικό.

«Όταν είδα τις φωτογραφίες, έμεινα με έκφραση απορίας στο πρόσωπό μου. Προσπαθούσα να καταλάβω τι έχει συμβεί, αφού δεν είχε σημειωθεί κάποιο ατύχημα. Προφανώς είναι κάποια πλάκα».

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να λυθεί το μυστήριο.