Το πιο δύσοσμο φρούτο του κόσμου, «εκκένωσε» το πανεπιστήμιο της Μελβούρνης (pics)

Πάνω από 500 φοιτητές και εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη βιβλιοθήκη ενός πανεπιστημίου στη Μελβούρνη της Αυστραλίας το Σάββατο, καθώς η δυσοσμία από ένα φρούτο γνωστό ως ντούριαν δημιούργησε τη λανθασμένη εντύπωση ότι υπήρχε διαρροή αερίου, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τους πυροσβέστες, η μυρωδιά μεταφέρθηκε μέσω του συστήματος εξαερισμού στη βιβλιοθήκη του Royal Melbourne Institute of Technology, όπως ανέφερε δημοσίευμα της εφημερίδα Herald Sun.

Η τοπική αστυνομία προχώρησε σε εκκένωση της βιβλιοθήκης, απομακρύνοντας φοιτητές, καθηγητές και διοικητικούς υπαλλήλους, αφού έλαβε αναφορές για «μυρωδιά αερίου».

Ύστερα από «ολοκληρωμένη έρευνα», η πυροσβεστική υπηρεσία της Μελβούρνης ανακάλυψε ότι η μυρωδιά προήλθε από ένα σάπιο ντούριαν μέσα σε ένα ντουλάπι.

Το κτίριο άνοιξε εκ νέου αφού το δύσοσμο φρούτο εντοπίστηκε και καθαρίστηκε ο χώρος.

