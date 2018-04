Μακελειό από επιθέσεις αυτοκτονίας στην Καμπούλ: 21 νεκροί μεταξύ των οποίων φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου (pics)

Διπλή βομβιστική επίθεση σημειώθηκε στην Καμπούλ του Αφγανιστάν.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν 21 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP).

#UPDATE Agence France-Presse's chief photographer in Kabul, Shah Marai, has been killed.

He died in a blast that was targeting a group of journalists who had rushed to the scene of a suicide attack in the Afghan capital pic.twitter.com/rOa4rg24x9

