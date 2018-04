Σκίτσο του Τζον Λένον που ζωγράφισε τον εαυτό του ως Χίτλερ πουλήθηκε για 54.000 δολάρια (pic)

Το χειρόγραφο σκίτσο με δημιουργό τον ιδρυτή των διάσημων Beatles μονοπώλησε το ενδιαφέρον σε δημοπρασία που διενεργήθηκε πριν από λίγες ημέρες.

Το επίμαχο σκίτσο που απεικονίζει τον Τζον Λένον να χαιρετάει ναζιστικά με προτεταμένο το δεξί χέρι, αποτελεί προϊόν της έμπνευσης του μέλους των θρυλικών «Σκαθαριών» όταν ο τελευταίος φοιτούσε στο Κολέγιο Τέχνης του Λίβερπουλ, όπου φοιτούσε πριν τη δημιουργία του συγκροτήματος.

Το σχέδιο αποτελεί κομμάτι ενός μεγαλύτερου βιβλίου με σκίτσα του Τζον Λένον, στα οποία εμφανίζεται να έχει μια τάση απεικόνισης διάφορων ναζιστικών συμβόλων.

This self-portrait by John Lennon, depicting himself as Hitler, sold for $54,000. pic.twitter.com/Ah16kyjgR6

— Wodeshed (@Wodeshed) April 22, 2018

Όπως αναφέρει το Page Six, αυτό το αμφιλεγόμενο σχέδιο είναι μέρος βιβλίου με σκίτσα, στα οποία γίνεται ελεύθερη χρήση της ναζιστικής εικονογραφίας αναμεμειγμένης με τη μορφή του μέλους των Beatles.

Στο σκίτσο ο Τζον Λένον, ιδρυτικό μέλος του θρυλικού συγκροτήματος βρίσκεται πίσω από μία έδρα με το χέρι του να υψώνεται σε ναζιστικό χαιρετισμό. Στην κάτω δεξιά γωνία, αναγράφονται οι λέξεις: «Heil John, Heil John, Heil John, Heil».

Ο πρόεδρος της Moments In Time και έμπορος αναμνηστικών αντικειμένων, Γκάρι Ζίμετ, αναφέρει χαρακτηριστικά στο Page Six.

««Ζωγράφισε τα σκίτσα, όταν ήταν φοιτητής κολεγίου και το γεγονός και μόνον ότι σκέφτηκε να απεικονίσει τον εαυτό του ως Χίτλερ είναι περίεργο».

Κανείς δεν είναι σε θέση, ωστόσο, να γνωρίζει τι υπήρχε στο μυαλό του Λένον όταν κρατούσε το μολύβι και ζωγράφιζε τα όσα ζωγράφιζε. Ούτε κι ο ίδιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι, τόσα χρόνια αργότερα, η ζωγραφιά με το αμφιλεγόμενο θέμα θα άξιζε μια μικρή περιουσία.