Tο κέρινο ομοίωμα της Μελάνια Τραμπ στο Μadame Tussauds (pics)

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ φοράει ένα μπλε φόρεμα και βρίσκεται δίπλα από το ομοίωμα του Ντόναλντ Τραμπ σε μια προσπάθεια αληθοφανούς απεικόνισης του Οβάλ Γραφείου.

Το μουσείο ενθαρρύνει τους επισκέπτες να αγγίζουν τα μαλλιά της Μελάνια Τραμπ και να βγάζουν σέλφι μαζί της! Επίσης, αφού πληρώσουν 29 δολάρια για να θαυμάσουν τη... Μελάνια μπορούν χρησιμοποιώντας το hashtag #MTMelaniaMoments, να της «δώσουν φωνή». «Έχετε σκεφτεί ποτέ πώς θα ήταν να είστε η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών; Ευκαιρία να μας αποκαλύψετε το πλάνο σας!» προτρέπει τους επισκέπτες η ιστοσελίδα του Μουσείου.

Στα αποκαλυπτήρια του ομοιώματος βρέθηκε και ο πρώην εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Σον Σπάισερ, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του τον Ιούλιου, και ο οποίος βρήκε το άγαλμα αρκετά «πειστικό»: Ειλικρινά, δεν κάνω πλάκα. Κοιτούσα μια φωτογραφία με την πρώτη κυρία είναι εντυπωσιακό το πόσο ρεαλιστικό μοιάζει»!

Πηγή: reader.gr

Our ALL NEW temporary experience is finally here! IT'S TIME TO GIVE MELANIA A VOICE! What do you think she said? Show us here at @nycwax https://t.co/8YwBfIMLM8 @MTMelaniaMoment #MTMelaniaMoments #nycwax pic.twitter.com/ZEBmbg8cVb

— Madame Tussauds NY (@nycwax) 25 Απριλίου 2018