Οδηγοί φορτηγών έκαναν αλυσίδα σωτηρίας με τα οχήματά τους για να αποτρέψουν αυτοκτονία (pic & vid)

Σε μια συγκλονιστική κίνηση προχώρησαν δεκάδες οδηγοί φορτηγών στην πολιτεία του Μίσιγκαν για να αποτρέψουν την αυτοκτονία ενός άντρα, που απειλούσε να πέσει από πεζογέφυρα σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο της περιοχής.

Οι αρχές που ενημερώθηκαν για τις προθέσεις του άντρα, αφού επικοινώνησαν με ειδικό διαπραγματευτή ώστε να μεταπείσει τον άντρα από το να επιχειρήσει το απονενοημένο του διάβημα, ενώ βρήκαν κι έναν απίθανο τρόπο ώστε να τον αποθαρρύνουν από το μοιραίο άλμα.

Αφού επικοινώνησαν τον τοπικό σύλλογο επαγγελματιών οδηγών φορτηγού της πολιτείας, δεκάδες φορτηγά πήρνα θέσεις μάχης κάτω από την γέφυρα, δημιουργώντας ένα τεχνητό φράγμα σε περίπτωση που ο απελπισμένος άντρας έκανε πράξη τις απειλές του.

This photo does show the work troopers and local officers do to serve the public. But also in that photo is a man struggling with the decision to take his own life. Please remember help is available through the National Suicide Prevention Lifeline at 1-800-273-8255. pic.twitter.com/RBAlCIXT1o

— MSP Metro Detroit (@mspmetrodet) April 24, 2018

Έτσι, οι τράκτορες των οχημάτων κατέλαβαν κάθε σημείο του αυτοκινητόδρομου των 8 λωρίδων κυκλοφορίας κάτω από τη γέφυρα, κατορθώνοντας να αποτρέψουν την τραγωδία, καθώς δεν άφησαν κανένα περιθώριο στον άντρα, καθώς σε περίπτωση που πηδούσε θα προσγειωνόταν από πολύ μικρό ύψος σε κάποιο από τα φορτηγά που βρίσκονταν από κάτω.

Οι αρχές του Μίσιγκαν εξέφρασαν την ευγνομοσύνη τους προς τους οδηγούς που ανταποκρίθηκαν άμεσα και σωτήρια, ενώ ο άντρας που απειλούσε να πηδήξει στο κενό μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου θα παραμείνει προληπτικά για μερικές ημέρες.