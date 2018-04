Η στιγμή που ο Μίλο Γιαννόπουλος φεύγει από παμπ λόγω του κραξίματος που έτρωγε (vid)

Για λίγο καιρό ο Μίλο Γιαννόπουλος είχε χαθεί από την επικαιρότητα, περιορίζοντας σημαντικά τις δημόσιες εμφανίσεις του.

Από την ημέρα που εμμέσως πλην σαφώς είχε εκφραστεί θετικά για τις σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικους, αλλά και την ακύρωση της έκδοσης του βιβλίου από τον οίκο Simon & Schuster, ο 33χρονος είχε μείνει στο παρασκήνιο...

Και εκεί θα μείνει μάλλον, κρίνοντας από το τελευταίο περιστατικό που έγινε στη Νέα Υόρκη, όταν πήρε την απόφαση να πάει σε παμπ με έναν φίλο του.

Μόλις τον αναγνώρισαν, μαζεύτηκαν καμιά 20αρια άτομα και του φώναζαν «Nazi scum get out», αναγκάζοντάς τον να μαζέψει τα πράγματά του και να φύγει.



NYC-DSA CLC comrades just shouted Milo Yiannopoulos out of a Manhattan bar pic.twitter.com/CjWR77DAh9

