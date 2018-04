Οι Ούγγροι δεν θέλουν η κυβέρνηση να ελέγχει τα ΜΜΕ και βγήκαν στους δρόμους (vid)

Δεκάδες χιλιάδες Ούγγροι διαδήλωσαν διαμαρτυρόμενοι για τον έλεγχο που ασκεί η κυβέρνηση στα μέσα ενημέρωσης, γεγονός που, όπως υποστηρίζουν, βοήθησε τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν να πετύχει μια σαρωτική νίκη στις πρόσφατες εκλογές.

Η κινητοποίηση αυτή στη Βουδαπέστη ήταν η δεύτερη μαζική διαδήλωση που οργανώνεται εναντίον του Όρμπαν μετά τις βουλευτικές εκλογές της 8ης Απριλίου. Οι συγκεντρωμένοι κάλεσαν τη διασπασμένη αντιπολίτευση να ενώσει τις δυνάμεις της απέναντι στο συντηρητικό, εθνικιστικό κόμμα Fidesz που κατέλαβε τα δύο τρίτα των εδρών του κοινοβουλίου.

Από το 2010, η κυβέρνηση έχει εντείνει τον έλεγχό της στα μμε και ο πρωθυπουργός έχει διορίσει συμμάχους του επικεφαλής πρώην ανεξάρτητων θεσμών. Η άρνησή του να δεχτεί μετανάστες στην Ουγγαρία τον έχει φέρει επίσης σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε μια ανάρτηση στο Facebook, πριν ξεκινήσει η διαδήλωση, οι οργανωτές ανέφεραν ότι τα δημόσια μέσα ενημέρωσης έχουν μετατραπεί σε "προπαγανδιστική μηχανή" του Όρμπαν. "Βασικός στόχος μας είναι να καταλύσουμε τον έλεγχο του Fidesz επί των δημόσιων μμε (...) αλλά τα αντιπολιτευόμενα κόμματα έχουν επίσης ένα καθήκον, όπως έχουν επίσης και ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Όλοι μαζί πρέπει να αγωνιστούμε για έναν νέο, δίκαιο εκλογικό νόμο και για μια έρευνα για υποθέσεις διαφθοράς", τόνισαν.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο, κρατώντας ουγγρικές και ευρωπαϊκές σημαίες. Πραγματοποίησαν ειρηνική πορεία με κατεύθυνση μια από τις γέφυρες του Δούναβη, φωνάζοντας συνθήματα όπως "Βίκτορ, δώσε μας πίσω τη δημοκρατία", "Θέλουμε ελευθεροτυπία" και "Αλλαγή καθεστώτος".

"Διαφωνούμε σε πολλά πράγματα (...) αλλά όλοι μας θέλουμε να ζήσουμε στην Ουγγαρία και το βασικό εμπόδιο για αυτό είναι ο Βίκτορ Όρμπαν" σχολίασε ένας φοιτητής, ο 21χρονος Άνταμ Φάρκας.

"Δεν κέρδισε το Fidesz τις εκλογές, τα κόμματα της αντιπολίτευσης τις έχασαν", είπε ο Βίκτορ Μίκες, 26 ετών, στέλεχος σε μια πολυεθνική εταιρεία. Πρόσθεσε ότι τα ηγετικά στελέχη της αντιπολίτευσης θα πρέπει να αποσυρθούν και ότι χρειάζεται να αναδειχθούν νέα πρόσωπα.

Σε μια συνέντευξη στο κρατικό ραδιόφωνο την Παρασκευή ο πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Τζορτζ Σόρος, τον ουγγρικής καταγωγής επενδυτή και φιλάνθρωπο για "πολιτικό ακτιβισμό" στην Ουγγαρία και ισχυρίστηκε ότι το περιβάλλον του στήριξε την αντιπολίτευση. "Ξέρω ότι δεν θα δεχτούν το αποτέλεσμα των εκλογών, θα οργανώσουν κάθε είδους πράγματα, έχουν απεριόριστους οικονομικούς πόρους", είπε ο Όρμπαν.

Το ίδρυμα του Σόρος από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να καταπνίξει τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και απείλησε ότι θα φύγει από τη χώρα αν το κοινοβούλιο εγκρίνει τον επονομαζόμενο "Νόμο Σταματήστε τον Σόρος" με τον οποίο θα επιβληθεί φόρος 255 επί των ξένων δωρεών σε μκο που στηρίζουν τους μετανάστες.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ο νόμος αυτός προωθείται για να αποθαρρύνει την παράνομη μετανάστευση.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ

Deja-vu: second major anti-Orbán demo in Budapest since his election win, numbers look down on last Sat but still big, this one protesting the "disinformation" state media pic.twitter.com/xShNQA28gM

— Peter Murphy (@MurphyPeterN) 21 Απριλίου 2018