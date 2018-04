New York Times και το New Yorker πήραν Πούλιτζερ για το σκάνδαλο Γουάινστιν

Τρεις δημοσιογράφοi της εφημερίδας New York Times και του περιοδικού The New Yorker τιμήθηκαν από κοινού χθες Δευτέρα με το βραβείο Πούλιτζερ, το σημαντικότερο δημοσιογραφικό βραβείο στις ΗΠΑ, για την αποκάλυψη του σκανδάλου στο οποίο εμπλέκεται ο παραγωγός του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουάινστιν.