Ο βιασμός και ο φόνος 11χρονου κοριτσιού αναζωπυρώνει την οργή των πολιτών στην Ινδία (vid)

Ημέρες αφότου ένας βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος της Ινδίας συνελήφθη σε σχέση με τον βιασμό μιας έφηβης, μια νέα υπόθεση βλέπει το φως της δημοσιότητας σήμερα και αναζωπυρώνει την οργή των πολιτών σε ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται για τη σεξουαλική κακοποίηση και τον φόνο ενός 11χρονου κοριτσιού στο Γκουτζαράτ.

Διαδηλώσεις με αίτημα την απονομή δικαιοσύνης πραγματοποιήθηκαν σε αρκετές πόλεις, θυμίζοντας τις μαζικές κινητοποιήσεις εναντίον των σεξουαλικών εγκλημάτων του 2012 και ασκώντας πιέσεις στον πρωθυπουργό της χώρας Ναρέντρα Μόντι, που πρέπει να διεξάγει εκλογές έως τον Μάιο του 2019. Ο Μόντι υποσχέθηκε τη λήψη μέτρων.

Οι ακτιβιστές κατηγορούν τις αρχές ότι δεν προστατεύουν τις γυναίκες αλλά και για ολιγωρία στη διαδικασία ολοκλήρωσης των ερευνών και τη σύλληψη των ενόχων.

Τις κινητοποιήσεις προκάλεσε εν μέρει η σύλληψη ενός βουλευτή από το κόμμα Μπαρατίγια Τζανάτα την περασμένη εβδομάδα σε σχέση με τον βιασμό μιας έφηβης στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές, στη βόρεια Ινδία.

Στην πόλη Θιρουβανανθαπούραμ, οι διαδηλωτές σχημάτισαν μια ανθρώπινη αλυσίδα, ενώ στο Μουμπάι εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ αυτών πρωταγωνιστές του Μπόλιγουντ, φώναζαν υπέρ της επιβολής της θανατικής ποινής για τους βιαστές. Στο Νέο Δελχί το πλήθος ζήτησε οι δίκες για σεξουαλικά εγκλήματα να ολοκληρώνονται σε διάστημα 6 μηνών.

Στην πόλη Σουράτ, στο Γκουτζαράτ της δυτικής Ινδίας, όπου καταγγέλθηκε η τελευταία υπόθεση, άνδρες και γυναίκες πήραν μέρος σε μια σιωπηλή πορεία, κρατώντας κεριά. Στο Γκουτζαράτ ο Μόντι διετέλεσε πρωθυπουργός από το 2001 έως να αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής της εθνικής κυβέρνησης το 2014.

«Η σορός βρέθηκε την 6η Απριλίου στην άκρη ενός δρόμου και σύμφωνα με τη νεκροψία νεκροτομή, το κορίτσι κακοποιήθηκε σεξουαλικά και δολοφονήθηκε την 5η Απριλίου» δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σουράτ, Σατίς Σάρμα στο Reuters.

Ο αξιωματικός σημείωσε ότι τα στοιχεία του θύματος, που υπολογίζεται ότι ήταν ηλικίας 11 ετών, δεν έχουν ταυτοποιηθεί και οι αρχές ζητούν βοήθεια για τον εντοπισμό της οικογένειάς της.

Το κοριτσάκι στραγγαλίστηκε, ενώ ο ιατροδικαστής κατέγραψε 86 μικροεκδορές, αλλά και ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης.

«Ας μην υποκρινόμαστε ότι πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά που ξαφνικά συνέβησαν» δήλωσε η σκηνοθέτης και ηθοποιός Ναντίτα Ντας, που συμμετείχε στη διαδήλωση στο Μουμπάι.

Περίπου 40.000 υποθέσεις βιασμού καταγράφηκαν στην Ινδία το 2016, αυξημένες σε σύγκριση με τις 25.000 του 2012, καταδεικνύουν τα κυβερνητικά στοιχεία.

Psychotic barbarism in Surat: 11 year old raped, strangled. Body found with over 86 injuries. More details by @Aruneel_S #WakeUpIndia pic.twitter.com/4MrYO0o0Up

— TIMES NOW (@TimesNow) 15 Απριλίου 2018