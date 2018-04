Δικηγόρος κι υπέρμαχος των ανθρώπινων δικαιωμάτων αυτοπυρπολήθηκε για την οικολογική καταστροφή της Γης (pics & vid)

Ο 60χρονος δικηγόρος Ντέιβιντ Μπάκελ, που αποτελούσε εδώ και πολλά χρόνια υπέρμαχο των δικαιωμάτων των γκέι και των διεμφυλικών ατόμων στην Νέα Υόρκη αυτοπυρπολήθηκε και βρήκε τον θάνατο σε πάρκο της αμερικανικής μεγαλούπολης, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την οικολογική καταστροφή του πλανήτη, όπως ανέφερε στο σημείωμα που βρέθηκε δίπλα στο απανθρακωμένο σώμα του.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο πάρκο Prospect στο Μπρούκλιν, ενώ οι αρχές εντόπισαν σε κοντινό σημείο,ένα σημείωμα που εξηγούσε τους λόγους του απονενοημένου διαβήματος του 60χρονου άντρα.

Σύμφωνα με τη New York Post το σημείωμα έγραφε ότι έβαλε φωτιά στον εαυτό του χρησιμοποιώντας «ορυκτό καύσιμο» για να δείξει ότι και ο πλανήτης «ξεψυχά» με παρόμοιο τρόπο.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη αναπνέουν πλέον αέρα που έχει καταστεί ανθυγιεινός από τα ορυκτά καύσιμα και πολλοί πεθαίνουν πρόωρα ως αποτέλεσμα», έγραφε ο Μπάκελ στο σημείωμά του, συμπληρώνοντας ότι ο πρόωρος θάνατός του ισοδυναμεί με αυτό που προκαλεί η ανθρωπότητα στον εαυτό της.

«Αν έχεις ζήσει τη ζωή σου υπηρετώντας έναν ιερό σκοπό, θεωρείς πρέπον να πεθάνεις για έναν ιερό σκοπό», κατέληγε ο ακτιβιστής.

The news of David Buckel’s death is heartbreaking. This is a tremendous loss for our Lambda Legal family, but also for the entire movement for social justice. https://t.co/SL9XZ2cYTR

— Lambda Legal (@LambdaLegal) April 14, 2018