Στους 247 οι νεκροί από το αεροπορικό δυστύχημα στην Αλγερία (pics & vids)

Το στρατιωτικό αεροπλάνο τύπου Ilyushin IL76 συνετρίβη μετά την απογείωση του από το αεροδρόμιο του Μπουφαρικ, περίπου 30 χιλιόμετρα από το Αλγέρι. Το αεροσκάφος κατέπεσε στην ορεινή περιοχή που βρίσκεται στην επαρχία Οούμ αλ-Μπουαγκί, ενώ κατευθυνόταν προς την Κωνσταντίνη.

Τουλάχιστον 181 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή του στρατιωτικού αεροσκάφους ανακοίνωσε το αλγερινό υπουργείο Άμυνας.

Στρατιωτική πηγή δήλωσε στο Al Arabiya πως στο αεροσκάφος επέβαιναν πάνω 200 άτομα και προς το παρόν έχει βρεθεί μόνο ένας επιζών.

a military plane has crashed on Wednesday in #Algeria with around 200 people on board according to non official reports till now 100 passengers have been dead.

The crash reportedly occurred in #Boufarik, a town in #Blida Province, approximately 30 km from the capital #Algiers. pic.twitter.com/3dmxGfQ4sh

