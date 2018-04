Τραγωδία στον Καναδά: Λεωφορείο εφηβικής ομάδας συγκρούστηκε με φορτηγό (pics)

Οι Ηumboldt Broncos ταξίδευαν σε αυτοκινητόδρομο βόρεια του Τίσντεϊλ στην επαρχία Σασκάτσουαν για ένα παιχνίδι play off με τους Nipawin Hawks, όταν το λεωφορείο τους συγκρούστηκε με το φορτηγό γύρω στις 17:00 (τοπική ώρα) χθες το απόγευμα.

Από τους 28 επιβαίνοντες στο λεωφορείο σκοτώθηκαν οι μισοί -μεταξύ των οποίων και ο οδηγός- ενώ οι υπόλοιποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Τρεις εξ’ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Thhe Humboldt Broncos were on their way to Nipawin for Game 5 of its SJHL semifinal series | 'You are in Saskatchewan's hearts': Deaths confirmed in junior hockey team bus crash https://t.co/Fv5jotTenj pic.twitter.com/1YusMNM4vm

«Δεν μπορώ να φανταστώ τι περνούν αυτοί οι γονείς», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter o πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, o οποίος έστειλε τα συλλυπητήριά του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν στα θύματα περιλαμβάνονται παίκτες της ομάδας (ηλικίας 16-21 ετών) ή προπονητές.

The bus carrying the Humboldt Broncos has been involved in a serious crash with an 18-wheeler enroute to their game against the Nipawin Hawks.

RCMP has confirmed that there have been casualties, but are unable to give details at this time. #PrayersForHumboldt pic.twitter.com/d3NsUlDPeN

