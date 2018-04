Ισραήλ- Παλαιστίνη: Τουλάχιστον 5 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 400 τραυματίστηκαν (vid)

Την 30η Μαρτίου, στο πλαίσιο μιας διαδήλωσης των Παλαιστινίων με αίτημα την επιστροφή των προσφύγων και τον τερματισμό του αποκλεισμού της Γάζας από το Ισραήλ, έχασαν τη ζωή τους 19 Παλαιστίνιοι και τραυματίστηκαν περίπου 1400. Επρόκειτο για τον βαρύτερο απολογισμό σε μια ημέρα μετά τον πόλεμο του 2014 μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Xιλιάδες Παλαιστίνιοι συγκεντρώθηκαν εκ νέου κοντά στον φράχτη ασφαλείας που χωρίζει τα ισραηλινά εδάφη από τον παλαιστινιακό θύλακα, που ελέγχει η Χαμάς.

Συγκρούσεις ξέσπασαν σε πολλά σημεία κατά μήκος των συνόρων. Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε λάστιχα αυτοκινήτων και πέταξαν πέτρες εναντίον των Ισραηλινών στρατιωτών, με αποτέλεσμα πυκνός καπνός να καλύψει την περιοχή, όπως μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου στην περιοχή. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες απάντησαν με ρίψεις δακρυγόνων και κάνοντας χρήση πραγματικών πυρών.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας στη Γάζα γνωστοποίησε ότι 5 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά, μεταξύ αυτών ένας 16χρονος. Περισσότεροι από 400 Παλαιστίνιοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία αφού τραυματίστηκαν από σφαίρες ή δακρυγόνα, συμπληρώνεται στην ανακοίνωση των παλαιστινιακών αρχών.

