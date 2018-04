Πυροβολισμοί στα κεντρικά γραφεία του Youtube στην Καλιφόρνια (pics)

Σε εξέλιξη βρίσκεται περιστατικό με έναν ένοπλο στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Youtube στο Σαν Μπρούνο στην Πολιτεία της Καλιφόρνια, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Η αστυνομία με ανάρτησή της στο Twitter προειδοποίησε τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από την περιοχή.

Ένας εργαζόμενος της εταιρείας ανέφερε με ανάρτηση στο twitter ότι άκουσε πυροβολισμούς και είδε ανθρώπους να τρέχουν ενώ βρισκόταν στο γραφείο του.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.

We were sitting in a meeting and then we heard people running because it was rumbling the floor. First thought was earthquake. https://t.co/gmolQmRXm1

— Todd Sherman (@tdd) April 3, 2018