Αλιγάτορας τριών μέτρων εντοπίστηκε σε πισίνα να απολαμβάνει το μπανάκι του (vid)

Mία απρόσμενη έκπληξη περίμενε τους ιδιοκτήτες μίας εξοχικής κατοικίας στην Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν εντόπισαν έναν αλιγάτορα 3μέτρων να απολαμβάνει το νυχτερινό του μπανάκι στην πισίνα του σπιτιού τους.

Οι ένοικοι του σπιτιού διαπίστωσαν ότι ο αλιγάτορας δεν πτοήθηκε δευτερόλεπτο από την ανθρώπινη παρουσία και συνέχισε αμέριμνος να κολυμπάει στο νερό της πισίνας,παράτον περιορισμένο χώροπου διέθετε.

THE WATER'S FINE: One Florida homeowner was more than a little surprised to find an 11-foot alligator enjoying a late night swim in their pool. After a brief struggle, deputies and a trapper managed to remove it. https://t.co/vdjGqs2JVp pic.twitter.com/MUaiSlzheA

— ABC News (@ABC) 31 Μαρτίου 2018