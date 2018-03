Tραμπ: «Φεύγουμε σύντομα από τη Συρία» (vid)

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας από το Οχάιο γνωστοποίησε πως: «Φεύγουμε πολύ σύντομα από τη Συρία. Αφήνουμε τους άλλους να αναλάβουν, τώρα. Θα έχουμε το 100% του χαλιφάτου... το παίρνουμε πίσω.

Πρέπει να επιστρέψουμε στη χώρα που ανήκουμε, όπου θέλουμε να είμαστε», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Pres. Trump: "We'll be coming out of Syria very soon. Let the other people take care of it now...We're going to have 100% of the caliphate, as they call it —sometimes referred to as land. We're taking it all back." pic.twitter.com/N9cPYkS6pk

— Evan McMurry (@evanmcmurry) 29 Μαρτίου 2018