Βανδαλίστηκε το άγαλμα του Ντέιβιντ Μπόουι μία μέρα μετά τα αποκαλυπτήριά του (pics & vid)

Αυτό είναι που λένε οι «ξένοι»: «That escalated quickly».

Γιατί πραγματικά, πότε παρουσιάστηκε το άγαλμα του Ντέιβιντ Μπόουι, αλλά και πότε κάποιοι καλοθελητές πρόλαβαν να το βανδαλίσουν κιόλας κατά αυτόν τον τρόπο, πραγματικά είναι αδιανόητο.

Ας τα πάρουμε όμως, όλα από την αρχή.

Στις 25 του Μάρτη και συγκεκριμένα στην πλατεία της αγοράς της πόλης Έιλσμπερι (περίπου 65 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λονδίνου) εγκαινιάστηκε το πρώτο άγαλμα του πασίγνωστου καλλιτέχνη.

Στην εν λόγω πόλη και στο κλαμπ Friars είχε πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στην σκηνή ως «Ziggy Stardust» ο Μπόουι στις αρχές της δεκαετίας του '70, ενώ ο τόπος αυτός έχει συνδεθεί και με την κυκλοφορία των δύο πρώτων του άλμπουμ.

Ο μπρούτζινος λοιπόν, Ντέιβιντ Μπόουι ονομάστηκε «Γήινος Αγγελιοφόρος», και σύμφωνα με το BBC ηχεία πάνω από το γλυπτό μεταδίδουν έκτοτε επιτυχίες του.

Το θέμα είναι όμως, πως μόλις τρεις ημέρες μετά τα αποκαλυπτήρια, κατέληξε κάπως έτσι:

Ουσιαστικά έγινε θύμα «επίθεσης» γκράφιτι, που γράφουν «Ταΐστε πρώτα τους άστεγους» και «R.I.P Ντέιβιντ Μπόουι».

Στο μεταξύ, το άγαλμα είναι προϊόν επιτυχημένης crowdfunding καμπάνιας από τον πάλαι ποτέ υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του κλαμπ Φρίαρς, ο οποίος κατάφερε να συγκεντρώσει μέσω διαδικτύου το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 100.000 λιρών, αλλά και να εξασφαλίσει τη στήριξη δεκάδων χορηγών.

Μάλιστα η τραγική ειρωνεία έγκειται ακριβώς εκεί: Όπως έσπευσε να δηλώσει διευκρινιστικά μετά το δυσάρεστο αυτό γεγονός ο αντιδήμαρχος της πόλης Μαρκ Γουίλις, για το άγαλμα δεν δαπανήθηκε καθόλου δημόσιο χρήμα ώστε να υπάρχουν... διαμαρτυρίες:

Some Dickheads about. Bowie statue vandalised within 48 hours of unveiling pic.twitter.com/u4gBpwSo0M

— aladinsane (@isthismyemail1) March 27, 2018