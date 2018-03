Τραγωδία σε εμπορικό κέντρο στην Ρωσία: Τουλάχιστον 37 νεκροί (vid)

Στους 37 ανέρχονται, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι νεκροί από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε ένα εμπορικό κέντρο, στο Κεμέροβο της Σιβηρίας, μετέδωσαν τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία επικαλούμενα τις τοπικές αρχές.

Λίγο πριν γίνει γνωστός ο νεότερος απολογισμός, το πρακτορείο TASS μετέδιδε ότι οι αγνοούμενοι ήταν 69 και μεταξύ αυτών υπήρχαν 40 παιδιά.

#Russia: almeno 4 morti(3 bambini e una donna) e una decina di feriti per un vasto incendio divampato in un centro commerciale a #Kemerovo in #Siberia pic.twitter.com/m6CazabtsO

— Atlantide (@Atlantide4world) 25 Μαρτίου 2018