Πυρκαγιά σε εμπορικό της Ρωσίας: Πέντε νεκροί και 32 τραυματίες (vid)

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 30 τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε ένα εμπορικό κέντρο στην πόλη Κεμέροβο της Σιβηρίας, όπως ανακοίνωσε η ρωσική Ερευνητική Επιτροπή.

Άλλοι 17 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη, μετά την πυρκαγιά στο εμπορικό κέντρο Ζίμνιαγια Βίσνια.

#Russia: almeno 4 morti(3 bambini e una donna) e una decina di feriti per un vasto incendio divampato in un centro commerciale a #Kemerovo in #Siberia pic.twitter.com/m6CazabtsO

— Atlantide (@Atlantide4world) 25 Μαρτίου 2018