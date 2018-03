Τη στιγμή που η γέφυρα στην Φλόριντα καταρρέει σκορπώντας τον θάνατο, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας και το συγκλονιστικό video έφερε στην δημοσιότητα η Miami Herald...

Here is the footage showing the #fiubridge collapse. @MiamiHerald pic.twitter.com/yTRlb8KGwt

— Monique O. Madan (@MoniqueOMadan) March 16, 2018