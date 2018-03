Πυροβόλησε και σκότωσε τον άντρα της πάνω στα γυρίσματα video για το Youtube (pics)

Η αγωνιώδης προσπάθεια ενός ζευγαριού για την προσέλκυση θεατών στο κανάλι τους στο Youtube είχε τραγική κατάληξη.

Η αρχική σκέψη των δύο συζύγων ήταν η 20χρονη Μοναλίσα Περέζ αν πυροβολήσει σχεδόν εξ επαφής τον σύζυγό της, ο οποίος θα «αμυνόταν» μόνο με τη χρήση ενός τόμου εγκυκλοπαίδειας.

Με αυτόν τον τρόπο ευελπιστούσαν να συγκεντρώσουν χιλιάδες κλικς στοι κανάλι τους, όμως τα πράγματα πήραν εντελώς λάθος τροπή.

Αφού είχαν κάνει ήδη μία επιτυχημένη δοκιμή, επιχείρησαν να κάνουν το γύρισμα του ριψοκίνδυνου βίντεο, όμως η σφαίρα από το πιστόλι Desert Eagle που χρησιμοποίησαν, διαπέρασε το παχύ βιβλίο και τραυμάτισε θανάσιμα τον 22χρονο Πέδρο Ρουίς.

Η σοκαρισμένη κι εγκυμονούσα σύζυγος ειδοποίησε τις αρχές, όμως ήταν ήδη αργά για τον άντρα της, ενώ το δικαστήριο που συνεδρίασε πριν λίγες ημέρες την καταδίκασε σε κάθειρξη 6 μηνών για ανθρωποκτονία χωρίς πρόθεση.

Μάλιστα η Πέρεζ είχε προϊδεάσει για το επερχόμενο βίντεο τους ακολούθους της στα social media, χωρίς φυσικά να γνωρίζει τις τραγικές συνέπειες της έμπνευσής τους.

Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever HIS idea not MINE

— Monalisa Perez (@MonalisaPerez5) June 26, 2017