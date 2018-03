Ομπάμα για Χόκινγκ: «Να περνάς καλά ανάμεσα στα αστέρια» (pic)

O εμβληματικός επιστήμονας, Στίβεν Χόκινγκ, έφυγε από τη ζωή στα 76 του χρόνια αφήνοντας πίσω ένα τεράστιο έργο.

Η ανίατη νευρολογική νόσος τον ακολουθούσε στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, ωστόσο δεν στάθηκε στιγμή εμπόδιο για να κατακτήσει όλα του τα όνειρα.

Ο Μπάρακ Ομπάμα συγκινημένος από την απώλειά του θυμήθηκε μία συνάντηση τους και τον αποχαιρέτησε: «Να περνάς καλά ανάμεσα στ’ αστέρια»!

Have fun out there among the stars. pic.twitter.com/S285MTwGtp

— Barack Obama (@BarackObama) 14 Μαρτίου 2018