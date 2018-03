Ο Έρντογαν «τα έψαλε» στους Ευρωπαίους επειδή στήριξαν οικονομικά την Ελλάδα (vids)

Τέλος δεν έχουν οι προκλήσεις του Τούρκου προέδρου Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά της Ελλάδας.

Αυτή τη φορά, σε δηλώσεις του με αφορμή την έγκριση νέας δόσης από την Κομισιόν ύψους 3 εκατ. ευρώ για τη φιλοξενία προσφύγων, ο Τούρκος πρόεδρος άρχισε πάλι να βάζει... φιτιλιές.

Μιλώντας από το Προεδρικό Μέγαρο, ο «Σουλτάνος» ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξε την Ελλάδα δίνοντάς της 400 δισ. ευρώ. «Όταν χώρες με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο έχουν προβλήματα τους βοηθάνε με ανταλλάγματα. Αλλά όταν η Τουρκία έχει προβλήματα της γυρίζουν την πλάτη. Ακόμα κι έτσι όμως εμείς θα τα καταφέρουμε μόνοι μας».

#Erdogan laments no aid will be coming to save troubles in Turkish economy unlike #Greece that he said was provided with €400 billion from the EU. pic.twitter.com/r9LkaOyxAE

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) March 14, 2018