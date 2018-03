Η εταιρεία παραδέχθηκε ότι ευθύνεται για τον θάνατο του σκύλου τη Δευτέρα, επισημαίνοντας ότι το γαλλικό μπουλντόγκ δεν θα έπρεπε να έχει τοποθετηθεί εκεί.

«Πρόκειται για ένα τραγικό συμβάν το οποίο δεν θα έπρεπε να έχει σημειωθεί ποτέ», ανέφερε η United Airlines σε ανακοίνωσή της, στην οποία εκφράζει «τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια».

Η γυναίκα εισήλθε στο αεροπλάνο με τα δύο παιδιά της, εκ των οποίων το ένα βρέφος, και τον σκύλο, ο οποίος βρισκόταν σε ειδική τσάντα μεταφοράς κατοικίδιων. Μέλος του πληρώματος τής ζήτησε να τοποθετήσει την εν λόγω τσάντα στο ντουλαπάκι για τις χειραποσκευές, όπως δήλωσε στους New York Times η Μάγκι Γκρέμινγκερ, 30 ετών, η οποία καθόταν πίσω από τη γυναίκα.

I want to help this woman and her daughter. They lost their dog because of an @united flight attendant. My heart is broken. pic.twitter.com/mjXYAhxsAq

— MaggieGremminger (@MaggieGrem) March 13, 2018

«Η ιδιοκτήτρια παρακαλούσε να μην βάλουν την τσάντα στο ντουλαπάκι», πρόσθεσε η Γκρέμινγκερ. «Έλεγε “είναι ο σκύλος μου μέσα, όχι, είναι ο σκύλος μου”. Το μέλος του πληρώματος ωστόσο συνέχισε να της το ζητεί, λέγοντας ότι είναι επικίνδυνο να παραμείνει η τσάντα εκεί που βρισκόταν, διότι ήταν έξοδος κινδύνου», πρόσθεσε η αυτόπτης μάρτυρας.

Το συμβάν αυτό ενδέχεται να προκαλέσει νέες επικρίσεις εναντίον της United Airlines. Σάλος είχε προκληθεί πέρυσι όταν ένας 69χρονος Αμερικανός γιατρός εκδιώχθηκε με τη βία από μια πτήση της αεροπορικής εταιρείας, η οποία ήταν υπερπλήρης, παρά τα παρακάλια του. Το βίντεο με το συμβάν, το οποίο τράβηξε κάποιος επιβάτης με το κινητό του τηλέφωνο είχε γίνει viral μέσω των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. Η United Airlines τελικά αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη.



Τον Μάρτιο του 2017 η εταιρεία είχε βρεθεί και πάλι στο στόχαστρο επειδή είχε διώξει από πτήση της δύο έφηβες που φορούσαν κολάν, με τη δικαιολογία ότι θα πρέπει να ακολουθούν κάποιους ενδυματολογικούς κανόνες επειδή είχαν στην κατοχή τους δωρεάν εισιτήρια.

Πηγή: reader.gr