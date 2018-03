O Tραμπ αλλάζει υπουργούς σαν τα πουκάμισα: Έδιωξε μέσω Twitter και τον υπουργό Εξωτερικών

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέπεμψε τον υπουργό Εξωτερικών, Ρεξ Τίλερσον και νέος επικεφαλής του υπουργείου αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος διευθυντής της CIA, Μάικ Πομπέο.

«Ο Μάικ Πομπέο, επικεφαλής της CIA θα γίνει ο νέος μας υπουργός Εξωτερικών. Θα κάνει απίθανη δουλειά. Ευχαριστώ τον Ρεξ Τίλερσον για τις υπηρεσίες του! Η Τζίνα Χάσπελ θα γίνει η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της CIA. Συγχαρητήρια σε όλους!», έγραψε στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018